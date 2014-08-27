Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно: - поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в ...
Программист php
Основные требования:
Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже среднего уровня верстку тоже.
Что от вас потребуется
добавление нового функционала
улучшение производительности сайта
правка и оптимизация текущего кода
тесная интеграция с FB/VK и прочими сетями
интеграция с мобильными платформами
разра/доработка API
правка внешнего вида сайта, да-да, вам придется править HTML/Css, хоть и нечасто
написание плагинов для биллинговой системы whmcs
отсутствие страха перед дедлайнами
Каким мы видим вас
знание PHP, MySQL на среднем или высоком уровне;
понимание работы git / github / менеджмент коа;
понимание текстов/документации на английском;
наличие безлимитного интернета;
отсутствие другой постоянной работы;
Какие условия?
удаленная работа с перспективой переезда в головной офис в США
зарплата на руки от 50000 рублей или экв USD/EUR/UAH
страна проживания значения НЕ имеет
А что кроме денежного довольствия?
Стабильная работа в течение минимум 2 лет и дольше. Свободный распорядок дня — нет нужды сидеть онлайн ровно 8 часов от звонка до звонка. Этот график вы составляете себе сами с поправкой на часовой пояс EST (GMT-5), когда с 15–00 по 00–00 мы находимся в сети.
Хорошо, что дальше?
Конечно придется выполнить небольшое тестовое задание. Оплачиваемое. Но сперва мы ждем пример кода одной из лучших ваших работ. Инструкции ниже
Бонусы:
Работа в американской компании * для ИП оплачиваем налоги + пф * график 8ч x 5д неделя * самостоятельная возможность указания дедлайнов
Необходимые навыки:
php
mysql
javascript
jquery
html5
nginx
apache
cache
усидчивость
железная воля
Инструкции:
Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших работ по программированию. Добавьте к файлу описание того, за что отвечает файл, что он делает и/или куски кода в нем. Это и есть первичный отбор. Отправлять нужно на электропочту, указанную в контактах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно: - заменить шрифты на всем сайте - сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается) - добавить сравнение товаров ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть проект написанный на джанго ... нужен человек который будет работать над проектом, пока на временной основе в будущем на постоянной. Указывайте сколько стоит час работы вашей. посредникам просьба обойти стороной, работа ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется прикрутить к лэндингу БД и сделать простую админку, где будут отображаться данные о заказе (имя, телефон, адрес). Лэндинг http://carku.buydv.ruЗавершен11 лет назад
- $1000
На данный момент учет поступления финансов, кадров, часов работы, графиков выхода и т.д. ведется в нескольких таблицах Excel. Требуется связать это все в одну систему с базой данных: поступление и расход финансов в кассе, личные ...Закрыт11 лет назад
- $50
Ищу верстальщик/программист на лендинг. ТЗ готово. Срок 2 дня. Оплата БЗ Бюджет до 50$Закрыт11 лет назад
не понимаю на какие почты уходят письма с сайтов и как их поменять Задача срочнаяЗавершен11 лет назад
- $100
Задание: 1.Поставить на сайт интернет-магазина горизонтальное меню. 2.Произвести изменения в шапке сайта: 2.1Увеличить вертикальную ширину шапки. 2.2Разделить меню с товарами и информационную шапку сайта. 2.3 Изменить изображение корзины и ...Завершен11 лет назад
- $200
Нужно сделать интернет каталог мебельи на заказ. Никаких систем оплаты,покупки. Просто каталог. Есть понравившийся в интернете. Хочется его аналог. Сроки - неделя,максимум полторы.Веб-программирование16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте.Срочно нужно запустить скрипт аукциона написан на Платформе руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8 Кто знаком с ним прошу написать цену за установку? Прикрепил инструкцию.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад