Программист php

Основные требования:

Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже среднего уровня верстку тоже.

Что от вас потребуется

добавление нового функционала

улучшение производительности сайта

правка и оптимизация текущего кода

тесная интеграция с FB/VK и прочими сетями

интеграция с мобильными платформами

разра/доработка API

правка внешнего вида сайта, да-да, вам придется править HTML/Css, хоть и нечасто

написание плагинов для биллинговой системы whmcs

отсутствие страха перед дедлайнами

Каким мы видим вас

знание PHP, MySQL на среднем или высоком уровне;

понимание работы git / github / менеджмент коа;

понимание текстов/документации на английском;

наличие безлимитного интернета;

отсутствие другой постоянной работы;

Какие условия?

удаленная работа с перспективой переезда в головной офис в США

зарплата на руки от 50000 рублей или экв USD/EUR/UAH

страна проживания значения НЕ имеет

А что кроме денежного довольствия?

Стабильная работа в течение минимум 2 лет и дольше. Свободный распорядок дня — нет нужды сидеть онлайн ровно 8 часов от звонка до звонка. Этот график вы составляете себе сами с поправкой на часовой пояс EST (GMT-5), когда с 15–00 по 00–00 мы находимся в сети.

Хорошо, что дальше?

Конечно придется выполнить небольшое тестовое задание. Оплачиваемое. Но сперва мы ждем пример кода одной из лучших ваших работ. Инструкции ниже

Бонусы:

Работа в американской компании * для ИП оплачиваем налоги + пф * график 8ч x 5д неделя * самостоятельная возможность указания дедлайнов

Необходимые навыки:

php

mysql

javascript

jquery

html5

nginx

apache

cache

усидчивость

железная воля

Инструкции:

Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших работ по программированию. Добавьте к файлу описание того, за что отвечает файл, что он делает и/или куски кода в нем. Это и есть первичный отбор. Отправлять нужно на электропочту, указанную в контактах