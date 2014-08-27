Программист php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок331 просмотр

Основные требования:

Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже среднего уровня верстку тоже.

Что от вас потребуется

добавление нового функционала

улучшение производительности сайта

правка и оптимизация текущего кода

тесная интеграция с FB/VK и прочими сетями

интеграция с мобильными платформами

разра/доработка API

правка внешнего вида сайта, да-да, вам придется править HTML/Css, хоть и нечасто

написание плагинов для биллинговой системы whmcs

отсутствие страха перед дедлайнами

Каким мы видим вас

знание PHP, MySQL на среднем или высоком уровне;

понимание работы git / github / менеджмент коа;

понимание текстов/документации на английском;

наличие безлимитного интернета;

отсутствие другой постоянной работы;

Какие условия?

удаленная работа с перспективой переезда в головной офис в США

зарплата на руки от 50000 рублей или экв USD/EUR/UAH

страна проживания значения НЕ имеет

А что кроме денежного довольствия?

Стабильная работа в течение минимум 2 лет и дольше. Свободный распорядок дня — нет нужды сидеть онлайн ровно 8 часов от звонка до звонка. Этот график вы составляете себе сами с поправкой на часовой пояс EST (GMT-5), когда с 15–00 по 00–00 мы находимся в сети.

Хорошо, что дальше?

Конечно придется выполнить небольшое тестовое задание. Оплачиваемое. Но сперва мы ждем пример кода одной из лучших ваших работ. Инструкции ниже

Бонусы:

Работа в американской компании * для ИП оплачиваем налоги + пф * график 8ч x 5д неделя * самостоятельная возможность указания дедлайнов

Необходимые навыки:

php

mysql

javascript

jquery

html5

nginx

apache

cache

усидчивость

железная воля

Инструкции:

Обязательным условием рассмотрения вашей заявки является отправка вами файла одной из ваших работ по программированию. Добавьте к файлу описание того, за что отвечает файл, что он делает и/или куски кода в нем. Это и есть первичный отбор. Отправлять нужно на электропочту, указанную в контактах

ApacheCSSGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLNginxPHP
11 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на MOdx Evo

    $50

    Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно: - поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на MODx Evo

    $100

    Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно: - заменить шрифты на всем сайте - сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается) - добавить сравнение товаров ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен специалист со знанием: python + JavaScript

    Есть проект написанный на джанго ... нужен человек который будет работать над проектом, пока на временной основе в будущем на постоянной. Указывайте сколько стоит час работы вашей. посредникам просьба обойти стороной, работа ...

    DjangoJavaScriptPython
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • БД + Админка

    Требуется прикрутить к лэндингу БД и сделать простую админку, где будут отображаться данные о заказе (имя, телефон, адрес). Лэндинг http://carku.buydv.ru

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Система учета сотрудников и финансов на WEB

    $1000

    На данный момент учет поступления финансов, кадров, часов работы, графиков выхода и т.д. ведется в нескольких таблицах Excel. Требуется связать это все в одну систему с базой данных: поступление и расход финансов в кассе, личные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить на сайт горизонтальное меню.

    $100

    Задание: 1.Поставить на сайт интернет-магазина горизонтальное меню. 2.Произвести изменения в шапке сайта: 2.1Увеличить вертикальную ширину шапки. 2.2Разделить меню с товарами и информационную шапку сайта. 2.3 Изменить изображение корзины и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать интернет каталог

    $200

    Нужно сделать интернет каталог мебельи на заказ. Никаких систем оплаты,покупки. Просто каталог. Есть понравившийся в интернете. Хочется его аналог. Сроки - неделя,максимум полторы.

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка скрипта аукциона

    Здравствуйте.Срочно нужно запустить скрипт аукциона написан на Платформе руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8 Кто знаком с ним прошу написать цену за установку? Прикрепил инструкцию.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад