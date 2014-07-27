Нужен специалист со знанием: python + JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки90 просмотров

Есть проект написанный на джанго ... нужен человек который будет работать над проектом, пока на временной основе в будущем на постоянной. Указывайте сколько стоит час работы вашей.

посредникам просьба обойти стороной, работа будет вестись только с исполнителем!

DjangoJavaScriptPython
11 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров