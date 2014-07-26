Доработка сайта на MODx Evo

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно:

- заменить шрифты на всем сайте

- сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается)

- добавить сравнение товаров в каталоге

адрес сайта: www.geoparallel.ru

MODX
11 лет назад
agasnikov
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров