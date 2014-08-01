Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Поправка router.php для VirtueMart 1.9
Добрый !
Есть вполне работающий сайт и sef на Joomla 1.5.26 + VM 1.9
но хотелось бы от router.php немного другой выдачи и обработки
сейчас router отображает категорию так:
www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/category/7-prodazha-apartamentov
а мне нужно такого вида:
www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov.html
карточка товара:
www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/det/80-studiya-v-bolgarii.html
мне нужно:
www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/13203/studiya-v-bolgarii.html
(+ артикул, если это возможно)
И ещё: все несуществующие странички virtue должны 301 редиректом вести на главную
в приложении несколько вариантов роутеров, собранных за всё время работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Плагин должен выводить в сайдбаре: 1)радиокнопка выбора категории 2)2 ползунка параметров - сумма(денег) - срок(время) 3)кнопка поиска. При выборе категории - меняются аяксом цифры на ползунках: суммы ...Закрыт11 лет назад
- $5
После переноса простого html лендинга на другой хостинг перестала работать функция отправки обратной связи. Необходимо сделать настройку файла mail.php Файл в аттачеЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно: - поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в ...Закрыт11 лет назад
- $100
Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно: - заменить шрифты на всем сайте - сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается) - добавить сравнение товаров ...Закрыт11 лет назад
Есть проект написанный на джанго ... нужен человек который будет работать над проектом, пока на временной основе в будущем на постоянной. Указывайте сколько стоит час работы вашей. посредникам просьба обойти стороной, работа ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется прикрутить к лэндингу БД и сделать простую админку, где будут отображаться данные о заказе (имя, телефон, адрес). Лэндинг http://carku.buydv.ruЗавершен11 лет назад
- $1000
На данный момент учет поступления финансов, кадров, часов работы, графиков выхода и т.д. ведется в нескольких таблицах Excel. Требуется связать это все в одну систему с базой данных: поступление и расход финансов в кассе, личные ...Закрыт11 лет назад
- $50
Ищу верстальщик/программист на лендинг. ТЗ готово. Срок 2 дня. Оплата БЗ Бюджет до 50$Закрыт11 лет назад
не понимаю на какие почты уходят письма с сайтов и как их поменять Задача срочнаяЗавершен11 лет назад