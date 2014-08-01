Поправка router.php для VirtueMart 1.9

Добрый !

Есть вполне работающий сайт и sef на Joomla 1.5.26 + VM 1.9

но хотелось бы от router.php немного другой выдачи и обработки

сейчас router отображает категорию так:

www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/category/7-prodazha-apartamentov

а мне нужно такого вида:

www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov.html

карточка товара:

www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/det/80-studiya-v-bolgarii.html

мне нужно:

www.viarico.eu/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-apartamentov/13203/studiya-v-bolgarii.html

(+ артикул, если это возможно)

И ещё: все несуществующие странички virtue должны 301 редиректом вести на главную

в приложении несколько вариантов роутеров, собранных за всё время работы.