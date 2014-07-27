Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Парсер Gmail и Google+
Нужно написать парсер для Gmail и Google+ .
Нужно, чтобы парсер собирал следующую информацию:
Имя, фамилия
Возраст
Место работы
Место проживания
Семья (имя и email)
Подписки
Если выполнение задания невозможно прошу написать почему.
С ув. Антон Кулик
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