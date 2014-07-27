Парсер Gmail и Google+

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужно написать парсер для Gmail и Google+ .

Нужно, чтобы парсер собирал следующую информацию:

email

Имя, фамилия

Возраст

Место работы

Место проживания

Семья (имя и email)

Подписки

Если выполнение задания невозможно прошу написать почему.

С ув. Антон Кулик

11 лет назад
Anton-19101984
Антон 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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