Программирование сайтов по недвижимости

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок148 просмотров

Есть CRM по недвижимости.

Задачи две.

1) Есть CMS по недвижимости, в которую экспортируются объекты из CRM. И то и другое - многопользовательское. Необходимо интегрировать ряд произвольных шаблонов в CMS, чтобы подключение новых компаний было проще - компания выбирает шаблон сайта, и он запускается на новом домене на движке CMS.

2) Разработать (возможно, на основе существующих классов CMS) виджет, который можно будет встраивать в любой сайт. Виджет должен выводить объекты недвижимости из базы, обеспечивать поиск, фильтрацию, быть адаптивным к пользовательским CSS.

Жду предложений по почасовой оплате, т.к. оценить проект полностью не будет возможно без начала работы, вникания в существующую структуру и так далее. В дальнейшем рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, задач много.

php/mysql/ООП

CSSMySQLPHP
11 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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