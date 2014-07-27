Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Программирование сайтов по недвижимости
Есть CRM по недвижимости.
Задачи две.
1) Есть CMS по недвижимости, в которую экспортируются объекты из CRM. И то и другое - многопользовательское. Необходимо интегрировать ряд произвольных шаблонов в CMS, чтобы подключение новых компаний было проще - компания выбирает шаблон сайта, и он запускается на новом домене на движке CMS.
2) Разработать (возможно, на основе существующих классов CMS) виджет, который можно будет встраивать в любой сайт. Виджет должен выводить объекты недвижимости из базы, обеспечивать поиск, фильтрацию, быть адаптивным к пользовательским CSS.
Жду предложений по почасовой оплате, т.к. оценить проект полностью не будет возможно без начала работы, вникания в существующую структуру и так далее. В дальнейшем рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, задач много.
php/mysql/ООП
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