Скрипт отправки почты с лендинга

Доброго дня.

Есть скрипт отправки почты, в нем есть переменная "метро", которая берется из списка на сайте.

Нужно внести простые правки и сделать так, чтобы в зависимости от выбранной станции метро почта отправлялась на свой е-меил. Всего 37 е-мейлов.

Нужно сегодня, по сути простой if - просто нужны свободные руки, нет времени делать.

Спасибо. Жду адекватных цен)