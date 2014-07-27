Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Скрипт отправки почты с лендинга
Доброго дня.
Есть скрипт отправки почты, в нем есть переменная "метро", которая берется из списка на сайте.
Нужно внести простые правки и сделать так, чтобы в зависимости от выбранной станции метро почта отправлялась на свой е-меил. Всего 37 е-мейлов.
Нужно сегодня, по сути простой if - просто нужны свободные руки, нет времени делать.
Спасибо. Жду адекватных цен)
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