Скрипт отправки почты с лендинга

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Завершен11 заявок215 просмотров

Доброго дня.

Есть скрипт отправки почты, в нем есть переменная "метро", которая берется из списка на сайте.

Нужно внести простые правки и сделать так, чтобы в зависимости от выбранной станции метро почта отправлялась на свой е-меил. Всего 37 е-мейлов.

Нужно сегодня, по сути простой if - просто нужны свободные руки, нет времени делать.

Спасибо. Жду адекватных цен)

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$2
1 день
Все отлично. Ответственный, адекватный и приятный в общении исполнитель: списались, уточнил все моменты, через полчаса (даже меньше) все было готово. Лучшие рекомендации.
Отличный заказчик

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babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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