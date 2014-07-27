Требуется глубокая переработка темы Classipress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется глубокая переработка темы Classipress. Тема для WP по созданию доски объявлений на Вордпрессе.

Необходимо много небольших доработок и крупные переработки по фильтрации, полям выбора и прочему. Требуется программирование на Wordrpess.

WordPress
11 лет назад
wlst
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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