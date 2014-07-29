JavaScript Идентификации

Есть набор скриптов и готовых решений, размещенных на сайте https://www.browserleaks.com, нужно создать решение которое по многим данным которые выдают эти скрипты идентифицировал машину пользователя. Опишу как я вижу процесс:

- https://www.browserleaks.com/canvas берем подпись такую

- https://www.browserleaks.com/modernizr вытаскиваем все данные этим скриптом аналогично как и на этой странице и превращаем в бинарную систему 010110 вместо true

- https://www.browserleaks.com/webgl - тоже самое в бинарную систему

- https://www.browserleaks.com/webrtc берем все кроме IP, все в бинарную систем + если есть ID устройств Unique Device ID's, если нет то 0

- https://www.browserleaks.com/fonts (берем число доступных шрифтов) остальное в бинарную систему

Все это лепим упорядоченно в строку и делаем слепок md5 собственно по задумке это и будет ID машины. Те я постарался взять статичные методы которые пользователь не меняет часто. На выходе функция JavaScript должна отдать ID машины