Необходимо внести правки на сайт. Сайт сделан на движке вебасист. Подробности в личку.
Парсеры на phpQuery + панель на Yii
Приветствую!
Необходимо написать 10 парсеров товаров на phpQuery в связке с Yii 1.1.
Yii необходим для создания упрощенной админской панели управления парсерами (шаблоны на Bootrstrap готовы).
Данные с парсеров перевести через переводчик с англ. на русский и выгрузить в YML, XML.
Каждый день: отслеживать изменения цен, обновлять выгрузки.
Работа через прокси (API дам)
Панель = 10 000 руб.
1 парсер = 1500 руб.
Оплата: вебмани
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно немного переделать сайт на osclass (open source движок для доски объявлений, во многом похож на Wordpress): http://do.agro.center Справа, сверху над расположением нужно сделать поле «Ваш регион:» и ссылка с возможностью ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть набор скриптов и готовых решений, размещенных на сайте https://www.browserleaks.com, нужно создать решение которое по многим данным которые выдают эти скрипты идентифицировал машину пользователя. Опишу как я вижу процесс: - https://www.browserleaks.com/canvas берем подпись такую ...Завершен11 лет назад
Доброго дня. Есть скрипт отправки почты, в нем есть переменная "метро", которая берется из списка на сайте. Нужно внести простые правки и сделать так, чтобы в зависимости от ...Завершен11 лет назад
- $2500
Необходмо разработать и опубликовать 3 расширения для браузеров Firefox, Chrome, Opera. Суть расширения - доработка функционала одного из уже существующего расширения, например, Nimbus Screenshot. Подробности в личной переписке.Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые. Имеется приложение/сайт на php, необходимо защитить его от плагиата. Необходимо сделать защиту выборочным php файлам для того что бы исключить их редактирование или доработку. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть CRM по недвижимости. Задачи две. 1) Есть CMS по недвижимости, в которую экспортируются объекты из CRM. И то и другое - многопользовательское. Необходимо интегрировать ряд произвольных шаблонов в CMS, чтобы подключение новых ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый ! Есть вполне работающий сайт и sef на Joomla 1.5.26 + VM 1.9 но хотелось бы от router.php немного другой выдачи и обработки сейчас router отображает категорию ...Завершен11 лет назад
Нужно написать парсер для Gmail и Google+ . Нужно, чтобы парсер собирал следующую информацию: email Имя, фамилия Возраст Место работы Место проживания Семья (имя и email) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Плагин должен выводить в сайдбаре: 1)радиокнопка выбора категории 2)2 ползунка параметров - сумма(денег) - срок(время) 3)кнопка поиска. При выборе категории - меняются аяксом цифры на ползунках: суммы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад