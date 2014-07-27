Парсеры на phpQuery + панель на Yii

Безответственный, не профессиональный исполнитель. Очень сильно подвел, никому не рекомендую! Остался негативный осадок от работы с Артемом. Серьезно сорвал сроки сдачи проекта, ничего в итоге как оказалось не сделал, т.к. ему (как он сказал) видите ли женя важнее. Может сумасшедший кстати?!