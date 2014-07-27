Парсеры на phpQuery + панель на Yii

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок358 просмотров

Приветствую!

Необходимо написать 10 парсеров товаров на phpQuery в связке с Yii 1.1.

Yii необходим для создания упрощенной админской панели управления парсерами (шаблоны на Bootrstrap готовы).

Данные с парсеров перевести через переводчик с англ. на русский и выгрузить в YML, XML.

Каждый день: отслеживать изменения цен, обновлять выгрузки.

Работа через прокси (API дам)

Панель = 10 000 руб.

1 парсер = 1500 руб.

Оплата: вебмани

Yii
11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

SoftUniq
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-4)
11 лет назад
$500
14 дней
Безответственный, не профессиональный исполнитель. Очень сильно подвел, никому не рекомендую! Остался негативный осадок от работы с Артемом. Серьезно сорвал сроки сдачи проекта, ничего в итоге как оказалось не сделал, т.к. ему (как он сказал) видите ли женя важнее. Может сумасшедший кстати?!
Начали работать, он оказался не добросовестным поливает грязью параллельно создает https://www.weblancer.net/projects/620833.html заявки и набирает по однотипной задачи других исполнителей, не рекомендую работать так как пред оплат не делает и ощущение что хочет кинуть. Так же путем манипуляции отрицательным отзывом хочет что бы ему сделали все за меньшие сроки и вообще без денег.

Заявки фрилансеров

SoftUniq
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-4)
11 лет назад