Исправить баг в верстке на Opencart

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Закрыт9 заявок158 просмотров

Исправить баг в ерстки в выпадающем меню на cms Opencart

2-3 уровень вложенности в браузерах ИЕ8,9 не работает.

Opencart
11 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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