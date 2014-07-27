Необходимо внести правки на сайт. Сайт сделан на движке вебасист. Подробности в личку.
Исправить баг в верстке на Opencart
Исправить баг в ерстки в выпадающем меню на cms Opencart
2-3 уровень вложенности в браузерах ИЕ8,9 не работает.
Заявки фрилансеров
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