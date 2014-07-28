Подправить скрипт обратного отсчета на Lpage

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки131 просмотр

Необходимо подправить скрипт обратного отсчета на страничке Landing Page (перестал работать)

страничка http://banya.remstroymat.ru/

1) убрать лишние окна циферблата и выровнять относительно надписи "дней"

2) Сделать отсчет на убывание начиная с 3 дней, и повторять его после окончания времени

Подробности в личке.

11 лет назад
Stanson76
Владимир 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eustudio
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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eustudio
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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