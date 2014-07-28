Необходимо внести правки на сайт. Сайт сделан на движке вебасист. Подробности в личку.
Подправить скрипт обратного отсчета на Lpage
Необходимо подправить скрипт обратного отсчета на страничке Landing Page (перестал работать)
страничка http://banya.remstroymat.ru/
1) убрать лишние окна циферблата и выровнять относительно надписи "дней"
2) Сделать отсчет на убывание начиная с 3 дней, и повторять его после окончания времени
Подробности в личке.
Выбранный исполнитель
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