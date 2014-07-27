Необходимо внести правки на сайт. Сайт сделан на движке вебасист. Подробности в личку.
Yii Framework.
Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework.
1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть скрин желаемого)
2) Выровнить столбцы текста в подвале сайта по ширине. (есть скрин желаемого)
3) Наладить грамотную рассылку писем с разных e-mail с регистрацией в проекте, новостей проекта (должна быть возможность отписки от новостей и удаления из базы e-mail адресов в самом письме): Создать файл, в который при регистрации участников, а так же при подписке на новости проекта будут автоматически добавляться их e-mail. Рассылка новостей должна осуществляться по списку e-mail из этого файла с проверкой на валидность адресов. Создать файл email.php и туда прописать весь скрипт рассылки и проверки во избежании попадания в blacklist почтовиков (предыдущий скрипт удалить). В админке создать отдельный раздел «Рассылка» и возможность отправки писем с этого раздела через наш сервер по списку e-mail с вышеупомянутого файла.
4) Исправить в БД формирование даты оплаты: Сейчас дата оплаты участников создается у всех одинаковая - это дата оплаты последним участником, а должна быть у каждого своя, что логично…
5) Реализовать в админке в разделе FAQ возможность перемещения "вопроса-ответа" вверх и вниз (стрелочками).
Требования к фрилансеру и реализации:
1) Необходим сам исполнитель (программист), а не менеджер или посредник, т.к. возможна работа в дальнейшем. Опыт обязателен.
2) Обязательна голосовая связь по Skype.
3) Оплата по сделке без риска или по факту выполненной работы.
4) Срок 1-2 дня.
5) Оплата 2000 рублей.
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