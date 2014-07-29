Скрипт конвертации XML с XLS

Имеется много однотипных файлов формата XML.

Каждый из них содержит определенные нужны е данные - внутри одинаковых тегов (наприме

В каждом файле данные 1 человека (фион, котнаткные данные и пр.)

Требуется данные из всех файлов (только часть тегов) свести в 1 таблицу, доступную для Экселя (любой формат, хоть csv).

Так же внести в таблицу время создания каждого XML-файла.