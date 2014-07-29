Скрипт конвертации XML с XLS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок159 просмотров

Имеется много однотипных файлов формата XML.

Каждый из них содержит определенные нужны е данные - внутри одинаковых тегов (наприме

В каждом файле данные 1 человека (фион, котнаткные данные и пр.)

Требуется данные из всех файлов (только часть тегов) свести в 1 таблицу, доступную для Экселя (любой формат, хоть csv).

Так же внести в таблицу время создания каждого XML-файла.

11 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Дмитрий выполнил поставленную задачу очень быстро. В коммуникации приятен, нормлально отнёсся к небольшой задрежке проверки заказа. Скрипт был запущен на нашем хостинге, ошибки, вызванные ошибками в формате исходных данных, устарнены. Сотрудничетсво рекомендую.
Хороший заказчик. Приятно иметь дело. Ясно поставил задачи, оплатил оперативно.

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад