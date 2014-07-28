Нужно реализовать пару фич по OpenCart

Приветствую, нужно пару страничек свертать на опенкарте + доработки из разряда: автоматизация подгрузки цвета / размера из XML, внести на главной Новинки и чтобы они при обновлении мешались + Хиты тоже так же только брать их самых продаваемых за предедущую неделю...

Тз возможно будет чутка корректироваться)