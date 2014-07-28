DLE - добавление картинки + файла

Необходимо модифицировать форму добавления новостей у DLE.

Должно быть поле названия, несколько полей для фотографий + поле файла + доп. поля.

Человек выбирает картинки, потом файл, в новости все аккуратно выводится.

Пример в приложении, нужно сделать так-же + возможность менять стили.

Очень желательно сделать отдельную форму добавления, чтобы при обновлении движка не приходилось все опять менять а просто залить что-то вроде addpresentation.php на сервер и готово.