Создание интернет-магазина на Битриксе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок178 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать магазин на битриксе.

Функционал в основном стандартный. Необходимо сделать мультиязычный сайт (на каждом языке скорее всего делать свою валюту), платежные системы. Готов обсудить по скайпу или телефону голосом.

11 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$1000
10 дней

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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