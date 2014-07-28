Доработать лендинг

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Завершен7 заявок173 просмотра

Нужно настроить скрипт отправки заявок на емайл

А так же прикрутить уже имеющийся скрипт отправки оповещения по смс

11 лет назад
mcvita
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро и качественно. Работой исполнителя остался доволен!
Советую как заказчика, хорошо ставит задачи, оплачивает вовремя, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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