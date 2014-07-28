Сайт пиццерии на джумла+зуу

Привет всем.

Есть шаблон с http://www.yootheme.com/demo/joomla

Нужно:

1. повесить его на движок и выбросить на хостинг

2. сделать разделы: Главная, Меню, Акции, Конструктор пиццы, Доставка, Отзывы, О нас

3. главная, меню, акции, доставка, отзывы, о нас - стандартно. конструктор - "собирает" пиццу путем добавления ингридиентов на корж - и возможность заказать (само собой, с просчетом цены)

4. при поступлении заказа - чтобы падала смс на телефон

это вкратце.

интересно - сроки и цена. просьба - писать "вилку цен" по пунктам