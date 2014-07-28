Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки. Интересуют в первую очередь люди с ...
Парсинг данных из одной админки в другую
Задача разработать новую админку и парсить часть значений из старой.
Знания Oracle и Java обязательны для исполнения.
Опыт в разработке скоринговых моделей приветствуется!
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