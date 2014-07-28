Парсинг данных из одной админки в другую

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Задача разработать новую админку и парсить часть значений из старой.

Знания Oracle и Java обязательны для исполнения.

Опыт в разработке скоринговых моделей приветствуется!

JavaПарсинг данных
11 лет назад
ac1q
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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