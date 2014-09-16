Нужно настроить скрипт отправки заявок на емайл А так же прикрутить уже имеющийся скрипт отправки оповещения по смс
Задача для Yandex map API2 подвижные объекты
Задача для Yandex map API2.
1. Отображение положения точек и их путей перемещения (треков)
2. Обновление положения с частичной перезагрузкой треков
3. Отображение точек, точек + треков, точек+треков+промежуточных точек с данными
4. Наложение статических xml (YML)
5. Наложение статических треков и точке (JSON)
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