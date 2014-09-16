Задача для Yandex map API2 подвижные объекты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

Задача для Yandex map API2.

1. Отображение положения точек и их путей перемещения (треков)

2. Обновление положения с частичной перезагрузкой треков

3. Отображение точек, точек + треков, точек+треков+промежуточных точек с данными

4. Наложение статических xml (YML)

5. Наложение статических треков и точке (JSON)

11 лет назад
Boriska22
Борис 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
4 дня
отличный специалист, хорошая коммуникация
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Astraller
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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