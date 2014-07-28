Web-crawler для работы с админкой Wordpress

На php, node.js, coffeescript, или ruby, нужно написать скрипт, запускаемый через командную строку в Linux.

Скрипту будет дано адрес, логин, и пароль, он должен залогиниться, заполнить несколько форм, и выдать результат в консоль. Подробное ТЗ скину заинтересованным исполнителям.

Вы будете добалены в команду на bitbucket.org и должны будете закоммитить код в репозиторий на git (если очень надо, то можно и в архиве или svn хранить, но нежелательно).

Версии WP - желательно все, но для тестов предлагаю ограничиться 2.9, 3.4, 3.9.1 - если все делать правильно, различий быть не должно.

Приоритет на охват максимального количества сайтов - если скрипт говорит, что обработать этот сайт не получится, это должно означать, что у меня действительно не получится зайти на сайт браузером и сделать все руками. По факту очень желательно первое время принимать багрепорты с сайтами, на которых скрипт работает некорректно, и чинить их.

Пожалуйста, показывайте примеры своего кода, озвучивайте какие библиотеки вы планируете использовать, есть ли у вас опыт в сфере написания софта этого типа. Оплата webmoney, людям с репутацией возможна предоплата, или оплата частями. Готов к диалогу по любым деталям проекта.