Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки. Интересуют в первую очередь люди с ...
Скрипт получения данных из google spreadsheet
В ТХ написал что необходимо, вопросы в ЛС
Заявки фрилансеров
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