Скрипт получения данных из google spreadsheet

$50
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Закрыт1 заявка127 просмотров

В ТХ написал что необходимо, вопросы в ЛС

11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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