Исправить ошибки в коде СМS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки191 просмотр

Необходимо исправить ошибки отображения блоков на сайте, сайт работает на CMS OpenCart

Нужно исправить отображение вывода модального окна таблицы и отображение двух слайдеров

Opencart
11 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист и исполнитель, всё сделано быстро и качественно, рекомендую)
Очень хороший заказчик. Понятно излагает требования, всегда на связи. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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