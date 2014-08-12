Написать парсер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок244 просмотра

Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории)

Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных.

Данные нужно будет предоставить в виде mysql

Пишите примерную цену

MySQL
11 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров