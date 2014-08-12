Здравствуйте! Нужно небольшие работы с сайтом на umi. Нужно на существующую платформу поставить новую верстку (макет сделан из старого макета, как на том сайте, который нужно переделать) и ...
Написать парсер
Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории)
Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных.
Данные нужно будет предоставить в виде mysql
Пишите примерную цену
Заявки фрилансеров
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