Привет всем. Есть шаблон с http://www.yootheme.com/demo/joomla Нужно: 1. повесить его на движок и выбросить на хостинг 2. сделать разделы: Главная, Меню, Акции, Конструктор пиццы, Доставка, Отзывы, О нас 3. главная, ...
Доработки в WP
http://diplom.one-dev.ru/ - вот эту страницу надо в админку пихнуть,
http://hi-center.ru/?page_id=9403 - вот страница заказа, чтобы всё с этой страницы шло в эту мини админку
http://diplom.one-dev.ru/ - наименование, доп инфо, и доставку будет ставить сам менеджер, а вот остальные строки уже связаны со страницей заказа
http://prntscr.com/473ld0 - вот при + выводится таблица туда должно так же всё записыватся
Заявки фрилансеров
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