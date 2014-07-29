Доработки в WP

http://diplom.one-dev.ru/ - вот эту страницу надо в админку пихнуть,

http://hi-center.ru/?page_id=9403 - вот страница заказа, чтобы всё с этой страницы шло в эту мини админку

http://diplom.one-dev.ru/ - наименование, доп инфо, и доставку будет ставить сам менеджер, а вот остальные строки уже связаны со страницей заказа

http://prntscr.com/473ld0 - вот при + выводится таблица туда должно так же всё записыватся