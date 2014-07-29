Доработать modx

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Необходимо сделать правки в modx.

Сделать фильтры в магазине, рандомный вывод блоков и т.д.

Сайт и полный список правок при личной переписке.

MODX
11 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров