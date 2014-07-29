Сайт на Wordpress на основе шаблона одностраничник

Есть проект на Wordpress на основании темы http://goo.gl/EaUpBK

В него внесены изменения (есть новые измененные файлы в psd и вся нужная информация), все странички их их оформление можно посмотреть http://goo.gl/CnKwnK

Также есть наработки http://goo.gl/eOVRTB , но это не обязательно использовать за основу, можно делать с нуля.

Допускается использование сторонних плагинов для более быстрого завершения работ.

Более детальное задание: http://goo.gl/dFCss4

Необходима реализация в течении 2-3 дней (поэтому и сумма такая), поэтому если сразу не можете взяться за проект (или не можете/не умеете сделать нужный из задания функционал) и гарантировать сроки, то просьба НЕ оставлять свою заявку.