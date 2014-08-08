Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории) Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных. Данные нужно будет предоставить в виде mysql ...
Плагин для Wordpress - поиск по произвольным полям
Плагин должен выводить в сайдбаре:
1)2 ползунка параметров
- сумма (денег)
- срок (время)
2)кнопка поиска.
При нажатии кнопки поиск — он производится по произвольным полям.
На странице результатов должен показывать предложения попадающие под параметры.
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Ползунки — имею ввиду подобное: http://graphicriver.net/item/ui-sliders-mega-pack/2202070
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