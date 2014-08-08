Плагин для Wordpress - поиск по произвольным полям

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

Плагин должен выводить в сайдбаре:

1)2 ползунка параметров

- сумма (денег)

- срок (время)

2)кнопка поиска.

При нажатии кнопки поиск — он производится по произвольным полям.

На странице результатов должен показывать предложения попадающие под параметры.

-----

Ползунки — имею ввиду подобное: http://graphicriver.net/item/ui-sliders-mega-pack/2202070

WordPress
11 лет назад
edior
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный результат за вменяемые деньги. С учётом того, что ТЗ было не полным - исполнитель всё сделал как и хотелось. Видно, что отлично знает Вордпресс и выполняет задание качественно.
Александр - хороший человек, с предоплатой проблем не было. Перед началом работы - учтены нюансы, я ответил на интересующие вопросы. Видно, что Александр - добросовестный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать парсер

    $100

    Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории) Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных. Данные нужно будет предоставить в виде mysql ...

    MySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать парсер сайта о работе

    нужно сделать парсер сайта о работе, лучше как деск топ. с выбором по меню источника. итог ексель файл. должно быть расписание что он собирал в течении рабочего времени и запросы отправлял с разными диапозонами. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать modx

    $250

    Необходимо сделать правки в modx. Сделать фильтры в магазине, рандомный вывод блоков и т.д. Сайт и полный список правок при личной переписке.

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Wordpress на основе шаблона одностраничник

    Есть проект на Wordpress на основании темы http://goo.gl/EaUpBK В него внесены изменения (есть новые измененные файлы в psd и вся нужная информация), все странички их их оформление можно посмотреть http://goo.gl/CnKwnK Также ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки в WP

    http://diplom.one-dev.ru/ - вот эту страницу надо в админку пихнуть, http://hi-center.ru/?page_id=9403 - вот страница заказа, чтобы всё с этой страницы шло в эту мини админку http://diplom.one-dev.ru/ - наименование, доп инфо, и доставку будет ставить ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт на Joomla

    Есть psd макет сайта. Нужно его сверстать, посадить на Joomla, заставить работать как задумано, наполнить контентом (материалы для наполнения есть). Материала примерно на 300 страниц. Выбираю по ценнику

    Joomla
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист на NETCAT опытный

    Ищем опытного программиста на разработку сайтов на NETCAT -на работу постоянную и временную по доработке и поддержке существующих проектов и разработке новых.Опыт и портфолио обязательны по данному движку. Также нужен прогеры- чистый JS ...

    JavaScriptYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт данных xml в панель отчетов на сайте

    $250

    1) импорт данных из xml (создать импортер) в базу данных Mysql (базу необходимо создать) http://tl.artnova.ru/result.xml - пример xml для импорта 2) создать на PHP скрипт вывода статистических данных в ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад