Нужен разработчик Drupal 7 с навыками верстки

Нужен толковый разработчик, умеющий верстать из psd и делать задачи по тз

Подводные камни: по началу ждет нелегкое чужое наследие, но дальше все будет зависеть исключительно от вас!

Проект — http://moscowpass.com/

Оплата — $12 в час, график полностью свободный, но обязательна явка в скайп каждый день в рабочее время (9–18 по мск).

Допускаем отсутствие/отъезды, если зараннее (желательно за неделю) будете предупреждать.

Будет тестовое задание (оплаченное по этому тарифу), выдать его здесь не могу, поскольку на основной версии наработки не выложены, в личку/скайп пришлю задание и макеты