Wordpress - доработка

Используется плагин: Types - Complete Solution for Custom Fields and Types

для вывода дополнительных полей в таблице (http://dess86.tmweb.ru/crane/stock6/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0/).

Нужно в шаблон постов для строк таблицы ввести условие "Если значение не заполнено, то не выводить строку": http://dess86.tmweb.ru/crane/stock6/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0/

Т.е. по сути в данной странице не должны отображаться строки с пустыми значениями во втором столбце.