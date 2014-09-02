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Wordpress - доработка
Используется плагин: Types - Complete Solution for Custom Fields and Types
для вывода дополнительных полей в таблице (http://dess86.tmweb.ru/crane/stock6/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0/).
Нужно в шаблон постов для строк таблицы ввести условие "Если значение не заполнено, то не выводить строку": http://dess86.tmweb.ru/crane/stock6/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0/
Т.е. по сути в данной странице не должны отображаться строки с пустыми значениями во втором столбце.
Выбранный исполнитель
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