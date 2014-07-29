Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории) Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных. Данные нужно будет предоставить в виде mysql ...
Сайт магазина автозапчастей на базе Texdoc
Требуется опытный программист (предпочтительно с опытом работы с Texdoc) для усовершенствования функций сайта магазина автозапчастей.
Общее описание задач:
- реализовать различные варианты наценки на товар (в разрезе бренда, цены, группы товаров и т.д.)
- настройка порядка выдачи товаров;
- сделать несколько уровней наценки в зависимости от группы покупателя;
- настройка вида выдачи товаров при поиске;
- настройка параметров поиска автозапчастей;
- порядок добавления и показов при поиске кросс-номеров;
- настройка расширенных функций SEO блока для автоматической генерации контента.
Подробное ТЗ будет предоставлено по Вашему запросу.
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