Сайт перенесен с одного севера на другой, нужно исправить пути. что бы движка завелась. Просьба сразу указывать сроки и стоимость работы.
Требуется создать обменник электронных валют
Приветствую!
Требуется написать приватный сервис обмена средств с кредитной и дебетовой карты без 3d security на bitcoin-кошелек. К сожалению не понимаю полное т3 данного задания, поэтому хотелось бы обсудить лично с исполнителем, который имел подобный опыт.
Предпочтение отдается тем, кто из Москвы.
Заявки фрилансеров
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