Требуется создать обменник электронных валют

Приветствую!

Требуется написать приватный сервис обмена средств с кредитной и дебетовой карты без 3d security на bitcoin-кошелек. К сожалению не понимаю полное т3 данного задания, поэтому хотелось бы обсудить лично с исполнителем, который имел подобный опыт.

Предпочтение отдается тем, кто из Москвы.