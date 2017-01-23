Требуется создать обменник электронных валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки191 просмотр

Приветствую! 

Требуется написать приватный сервис обмена средств с кредитной и дебетовой карты без 3d security на bitcoin-кошелек.  К сожалению не понимаю полное т3 данного задания, поэтому хотелось бы обсудить лично с исполнителем, который имел подобный опыт. 

Предпочтение отдается тем, кто из Москвы. 

8 лет назад
Timur_ysupov
Юсупов 
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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