Правки сайта Joomla

На сайте https://setka-moskitka.ru есть калькулятор https://setka-moskitka.ru/calc/setka-moskitkaru_Calc.swf Он на флеше, то есть на мобильных устройствах не отображается. Задача - на основе этого калькулятора создать калькулятор, чтобы отображался и в мобильных устройствах тоже.