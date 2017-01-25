Добрый день! Нужен специалист по Wordpress Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5 Необходимо добавить функционал: 1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel 2. Отображать наличие/отсутствие товара и ...
Чистка кода и увеличение скорости загрузки сайта
Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыКоличество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.
Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
- http://idembosi.com/…-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
- http://idembosi.com/…s/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
- http://idembosi.com/…dget/assets/js/front-widget.js?ver=3.3.3
- http://idembosi.com/…p-shortcode/js/jquery.tipsy.js?ver=4.7.1
- http://idembosi.com/…p-shortcode/js/wp-shortcode.js?ver=4.7.1
- http://idembosi.com/…ns-widget/assets/css/style.css?ver=3.3.3
- http://idembosi.com/…ns-widget/assets/css/icons.css?ver=3.3.3
- http://idembosi.com/…themes/sociallyviral/style.css?ver=4.7.1
- http://fonts.googleapis.com/…oto%3A400%2C700&subset=latin%2Clatin-ext
- http://idembosi.com/…ins/wp-shortcode/css/tipsy.css?ver=4.7.1
- http://idembosi.com/…shortcode/css/wp-shortcode.css?ver=4.7.1
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