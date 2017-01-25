Чистка кода и увеличение скорости загрузки сайта

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыКоличество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
CSSHTMLJavaScriptjQueryWordPress
8 лет назад
IronArnilu
34 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров