CMS самописная, добавление страницы "Вакансии" с выпадашками

На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "Вакансии". При добавлении новой вакансии, на странице добавляется ее название. При клике на рядом стоящую с вакансией стрелочку, вниз выпадает окно с подробным описанием вакансии, при повторном клике на стрелочку - окно с описанием собирается. В описание вакансии нужна возможность добавления текста, картинки, таблицы. Под списком вакансий должна быть кнопка "Подать резюме", куда посетитель может ввести имя, телефон, e-mail, прикрепить резюме в формате .docx и отправить к нам на почту. Прототип страниц приложен

В главное меню пункт "Вакансии" выводить не нужно, данный пункт должен появиться в футере в колонке "О компании".