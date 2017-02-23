Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно ...
CMS самописная, добавление страницы "Вакансии" с выпадашками
На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "Вакансии". При добавлении новой вакансии, на странице добавляется ее название. При клике на рядом стоящую с вакансией стрелочку, вниз выпадает окно с подробным описанием вакансии, при повторном клике на стрелочку - окно с описанием собирается. В описание вакансии нужна возможность добавления текста, картинки, таблицы. Под списком вакансий должна быть кнопка "Подать резюме", куда посетитель может ввести имя, телефон, e-mail, прикрепить резюме в формате .docx и отправить к нам на почту. Прототип страниц приложен
В главное меню пункт "Вакансии" выводить не нужно, данный пункт должен появиться в футере в колонке "О компании".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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