CMS самописная, добавление страницы "Вакансии" с выпадашками

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Завершен7 заявок143 просмотра

На сайте optictelecom_kz необходимо добавить страницу "Вакансии".  При добавлении новой вакансии, на странице добавляется ее название. При клике на рядом стоящую с вакансией стрелочку, вниз выпадает окно с подробным описанием вакансии, при повторном клике на стрелочку - окно с описанием собирается. В описание вакансии нужна возможность добавления текста, картинки, таблицы. Под списком вакансий должна быть кнопка "Подать резюме", куда посетитель может ввести имя, телефон, e-mail, прикрепить резюме в формате .docx и отправить к нам на почту. Прототип страниц приложен

В главное меню пункт "Вакансии" выводить не нужно, данный пункт должен появиться в футере в колонке "О компании".

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sanek-dev
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
7 дней
Спасибо за отлично выполненную задачу! Все сделано качественно, раньше указанного срока, правки вносились очень быстро, вежлив и внимателен к пожеланиям клиента. Обязательно будем еще сотрудничать!
5+

Заявки фрилансеров

sanek-dev
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад