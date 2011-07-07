Создать програму

Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно - добавляемься в скайп