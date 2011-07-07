Создать програму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок272 просмотра

Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно - добавляемься в скайп

8 лет назад
abramovanastasia
Анастасия 
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров