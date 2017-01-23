Сделать апгрейд джумла 2 до 3 версии (виртумарт)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки69 просмотров

Есть виртумарт магазин на джумла 2 нужно проапргрейдить до 3ей версии ни чего в сайте менять не нужно

Joomla
8 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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