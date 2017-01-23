Есть сайт на DLE. Нужно его перенести на Wordpress + нужно будет добавить новые элементы в дизайне
Парсинг Youtube
Нужен специалист, который выполнит несколько задач по парсингу youtube: парсинг каналов по заданным критериям, парсинг количества подписчиков/просмотров, парсинг комментариев к видео и представит полученные результаты в удобном для использовании веб-интерфейсе.
В отзывах прошу указать ссылки на выполненные аналогичные проекты и примерную стоимость.
Заявки фрилансеров
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