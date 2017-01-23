Парсинг Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок81 просмотр

Нужен специалист, который выполнит несколько задач по парсингу youtube: парсинг каналов по заданным критериям, парсинг количества подписчиков/просмотров, парсинг комментариев к видео и представит полученные результаты в удобном для использовании веб-интерфейсе.

В отзывах прошу указать ссылки на выполненные аналогичные проекты и примерную стоимость.

8 лет назад
berserge
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров