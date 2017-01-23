Парсинг Youtube

Нужен специалист, который выполнит несколько задач по парсингу youtube: парсинг каналов по заданным критериям, парсинг количества подписчиков/просмотров, парсинг комментариев к видео и представит полученные результаты в удобном для использовании веб-интерфейсе.

В отзывах прошу указать ссылки на выполненные аналогичные проекты и примерную стоимость.