Требуется написать Flash класс унаследованный от Bitmap. Что должен делать класс: У него должен быть один метод: function drawNumber(n: int): void который рисует по центру Bitmap'ы номер переданный в качестве параметра с обводкой ...
Доска объявлений на Osclass
Требуется специалист, имеющий опыт работы на досках объявлений, а конкретно на Osclass для написания плагинов и шаблона
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Провести анализ запросов MySQL и выполнять настройку / оптимизацию сервера. Цена 50$ Сервер нагружен достаточно сильно, лишними запросами. Они забивают нагрузку процессора сервера. Нужно провести анализ и устранить проблему (сделать оптимизацию)Закрыт8 лет назад
Задача – сделать страницу для сайта на Wordpress СРОЧНО. Сайт – это виртуальная выставка, где каждая страница – это виртуальный стенд, на которую заходят посетители и продолжают общаться с представителям этого стенда ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Сделать автоматически генерирующий sitemap (для роботов и людей) в в modx evo 2. Сделать 301 редирект с index (.html и .php) на корень сайта 3. Отредактировать robots.txtЗакрыт8 лет назад
Требуется: ü сверстать страницуавторизации, ü переверстать 1страницу и 3 всплывающих окна по адресу http://test1.tehstrom.com/ , ü добавить 1всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ü везде повесить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Задание 1. Нужно добавить выпадающий список в таблицу. Сейчас таблица выбирает нужные данные .php и передает их на страницу .html в виде: {% for user in INFO %} {{ user.umki }} ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Нужно разработать сайт WordPress Требования: Часто быть онлайн Отличное знание PHP Писать чистый код для скриптов Отличное знание WordPress Сроки напроект 2-4 недели, первый результат, верстка натяжка нужно ...Закрыт8 лет назад
Сайт сильно грузит хостинг, перепробовали уже много чего, отключили все что можно отключить, выставили кэширование, проверили на вирусы, нагрузка снизилась, но на предельных значениях, аналогичный сайт грузит хостинг в 4 раза меньше на максимальных настройках. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Есть 6 Drupal, в нем TinyMCE 3.4.3 Не могу в редакторе добавить картинку. Выбираю в диалоговом окне, нажимаю ОК, но окно просто очищается и ничего не происходит. В консоли разработчика вот что: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен кодер с головой под написание несложного Js расширения. любители взять 50% предоплаты не рассматриваются оплата сдельная подробнее в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад