Js расширение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Нужен кодер с головой 

под написание несложного Js расширения. 

любители взять 50% предоплаты не рассматриваются 

оплата сдельная 

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8 лет назад
guest_14850992160937
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров