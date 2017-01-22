Написание popunder системы.

Приветствую всех! Мы ищем толкового программиста в команду занимающуюся торговлей мобильным и компьютерным трафиком. Нужно сделать полноценную систему popunder/banner системы для покупки показов и редиректов на сайтах веб мастеров и последующей перепродажей покупателям..

Какие задачи?

Разработать backend часть

- Статистика (показов, кликов, сумма списания) в виде таблицы в числовых значениях.

- Код для размещения наших баннеров на сайтах веб-мастеров в форматах 300x250, 200x200, 300x50

- Код для выкупа popunder формата на сайтах веб-мастеров

- Статистика дохода для веб мастеров ( например за 1000 показов баннера платим N-sum, за 1000 попандера N-sum)

- Возможность таргетирование (браузера, типа устройства, оператора сотовой связи, по IP-ranges)

Исполнитель получит возможность работать в нашей команде на очень хороших условиях.