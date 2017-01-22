Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент) Прием и выдача данных в json формате. Функционал: - регистрация аккаунта через VK и FB - создание заявок ...
Написание popunder системы.
Приветствую всех! Мы ищем толкового программиста в команду занимающуюся торговлей мобильным и компьютерным трафиком. Нужно сделать полноценную систему popunder/banner системы для покупки показов и редиректов на сайтах веб мастеров и последующей перепродажей покупателям..
Какие задачи?
Разработать backend часть
- Статистика (показов, кликов, сумма списания) в виде таблицы в числовых значениях.
- Код для размещения наших баннеров на сайтах веб-мастеров в форматах 300x250, 200x200, 300x50
- Код для выкупа popunder формата на сайтах веб-мастеров
- Статистика дохода для веб мастеров ( например за 1000 показов баннера платим N-sum, за 1000 попандера N-sum)
- Возможность таргетирование (браузера, типа устройства, оператора сотовой связи, по IP-ranges)
Исполнитель получит возможность работать в нашей команде на очень хороших условиях.
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