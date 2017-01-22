Разработать Техническое Задание для Дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка75 просмотров

Добрый день. 

Имеем 1 товар под который нужно создать Лендинга (одностраничник, или сайт с несколькими страницами)

Товар: Книга

Нужно собрать информацию о товаре и составить ТЗ для дизайнера, для разработки Дизайна Лендинга.

ТЗ составляется на основании собранной информации, информации полученной от заказчика, пожеланий заказчика.

8 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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