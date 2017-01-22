Эксперт Angular + Leaflet для картографического проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка83 просмотра

В процессе разработки картографического сервиса на базе Angular + Leaflet возникла необходимость в расширении команды. Мы разыскиваем Middle/Senior специалиста, который готов включиться в работу над проектом.

Серверная часть доступна через документированный API.

В заявке просьба указать ссылки на Ваши предыдущие проекты на базе указанных технологий, либо описать опыт их использования.

Angular
8 лет назад
VKomlev
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров