Эксперт Angular + Leaflet для картографического проекта

В процессе разработки картографического сервиса на базе Angular + Leaflet возникла необходимость в расширении команды. Мы разыскиваем Middle/Senior специалиста, который готов включиться в работу над проектом.

Серверная часть доступна через документированный API.

В заявке просьба указать ссылки на Ваши предыдущие проекты на базе указанных технологий, либо описать опыт их использования.