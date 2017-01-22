Нужно сделать плагин платежки PayPal PLUS в Virtuemart.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужно сделать плагин платежки PayPal PLUS в Virtuemart.

Желательно сделать в виде плагина.

Вот тут инструкция на английском.

Просьба, прежде чем делать предложение ознакомьтесь пожалуйста с документацией.

Оплата возможна следующими способами:

1. PayPal

2- Skrill

3. Masterkard

4. Robokassa

5. Western Union

8 лет назад
altersack
66 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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