Нужно сделать скидки на товар в зависимости от выбранного способа оплаты - Например: Vorkasse -12% Paypal -10% Billsafe -10% Сейчас можно в Payment Method >configuration устанавливать скидку, но эта скидка будет сниматься также и со стоимости пересылки, а нужно, чтобы этот ...