Всем хорошего дня! Нужно написать плагин платежки для Virtuemart. Вот документация https://getpayever.com/developer/api-documentation/
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу программиста для внешней оптимизации сайта для pagespeed. Сайт на Joomla+Virtuemart Оплата через [url=https://www.paypal.com/]https://www.paypal.com[/url], [url=https://www.liqpay.ua/]https://www.liqpay.ua[/url], [url=https://skrill.com/]https://skrill.com[/url], Visa, MasterCard Обязательные условия: Постоянная связь через Skype, Telegram, Whatsapp на ваш выбор. Опыт работы с Joomla + VirtuemartВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужен плагин платежной системы PayPal PLUS для Virtuemart. [url=https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/emea/de/de/paypal-plus-center/PayPal_PLUS_integration_guide.pdf]Вот тут [/url]инструкция на английском. Просьба, прежде чем делать предложение ознакомьтесь пожалуйста с документацией. Предоплату не делаю, деньги против работы. Вижу работу, можно на вашем сайте или на ...Закрыт7 лет назад
- $70
Нужно сделать плагин платежки PayPal PLUS в Virtuemart. Желательно сделать в виде плагина. [url=https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/emea/de/de/paypal-plus-center/PayPal_PLUS_integration_guide.pdf]Вот тут [/url]инструкция на английском. Просьба, прежде чем делать предложение ознакомьтесь пожалуйста с документацией. Оплата возможна следующими способами: 1. PayPal 2- Skrill 3. Masterkard 4. Robokassa 5. Western UnionЗакрыт7 лет назад
- $60
Нужно интегрировать платежку PayPal PLUS в Virtuemart. Желательно сделать в виде плагина. Вот тут [url=https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/emea/de/de/paypal-plus-center/PayPal_PLUS_integration_guide.pdf]инструкция на английском. [/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Привет! Нужен программист для долговременного сотрудничества. Внесение изменений в код Joomla 3 + Virtuemart 3 создание хаков, плагинов и т.п. Оплата почасовая - 10$ в час. Сайт с которым придется работать на немецком языке и находится на ихнем домене. С ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать скидки на товар в зависимости от выбранного способа оплаты - Например: Vorkasse -12% Paypal -10% Billsafe -10% Сейчас можно в Payment Method >configuration устанавливать скидку, но эта скидка будет сниматься также и со стоимости пересылки, а нужно, чтобы этот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно интегрировать вот эту плптежку в Joomla! 2.5.8/Virtuemart 2.0.20b Вот адрес платежки http://www.rakuten.de/checkout/integration/uebersichtВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анимацию лиц. Простейшая мимика, удыбка, движения усами, ушами и т.д. Смотрите образец lica.swf Длительность 2-5 сек. Лица нарисованы в Adobe Illustrator линиями. Могу предоставить в форматах JPG, AI, GIG, PNG. Выходные форматы SWF, GIF. Всего 26 лиц. Цену обозначать ...Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно подключить к сайту на Joomla/Virtuemart вот эту платежную систему. http://www.expercash.co.uk/ Дело в том что в перечне систем нету VirtueMart-а. http://www.expercash.co.uk/shop-systems/ Лицензия уже куплена. В принципе если нужно, можно взять модуль для любой системы из списка и ...Закрыт13 лет назад
Нужна форма на Breezing Forms 1.6.5 Stable калькулирующая окончательную цену и отправляющая емейл продавцу и заказчику. В форме 3 страницы. На первой поля выбора опций товара и поля для ввода личных данных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад