Подключение платежной системы к Joomla! 2.5.8/VM2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок66 просмотров

Нужно интегрировать вот эту плптежку в Joomla! 2.5.8/Virtuemart 2.0.20b

Вот адрес платежки http://www.rakuten.de/checkout/integration/uebersicht

Joomla
12 лет назад
altersack
66 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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