Добавить поля meta title функционирующие отдельно от заголовка страницы. Речь идет о текстовых страницах, а не страницах с товаром. Добавить возможность заполнения поля description в формате html.
Подключение платежной системы к Joomla! 2.5.8/VM2
Нужно интегрировать вот эту плптежку в Joomla! 2.5.8/Virtuemart 2.0.20b
Вот адрес платежки http://www.rakuten.de/checkout/integration/uebersicht
Заявки фрилансеров
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