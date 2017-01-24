Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Нужно доработать категорию на сайте. 

8 лет назад
Artem9072
Артем 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу! Требования выполнены максимально быстро!
Отличный заказчик. Рекомендую. Оплата по договоренности после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад