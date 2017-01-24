Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент) Прием и выдача данных в json формате. Функционал: - регистрация аккаунта через VK и FB - создание заявок ...
Доработка сайта
Нужно доработать категорию на сайте.
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Заявки фрилансеров
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