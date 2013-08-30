Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент) Прием и выдача данных в json формате. Функционал: - регистрация аккаунта через VK и FB - создание заявок ...
Работы по сайту triada.com.ru modx evo
1. Сделать автоматически генерирующий sitemap (для роботов и людей) в в modx evo
2. Сделать 301 редирект с index (.html и .php) на корень сайта
3. Отредактировать robots.txt
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