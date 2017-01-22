Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент) Прием и выдача данных в json формате. Функционал: - регистрация аккаунта через VK и FB - создание заявок ...
Нужно разработать сайт WordPress
Нужно разработать сайт WordPress
Требования:
Часто быть онлайн
Отличное знание PHP
Писать чистый код для скриптов
Отличное знание WordPress
Сроки напроект 2-4 недели, первый результат, верстка натяжка нужно как можно быстрее, и
показать работу, весь процесс работы мы должны наблюдать на вашем тест хостинге,
можно на нашем, мы должны видеть, что работать не стоит на месте, нужно часто
апдетить на тестовых хостинг
Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, тз предоставлю при
личной переписке в скайпе
Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)
Заявки фрилансеров
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