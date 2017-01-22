Нужно разработать сайт WordPress

Требования:

Часто быть онлайн

Отличное знание PHP

Писать чистый код для скриптов

Отличное знание WordPress

Сроки напроект 2-4 недели, первый результат, верстка натяжка нужно как можно быстрее, и

показать работу, весь процесс работы мы должны наблюдать на вашем тест хостинге,

можно на нашем, мы должны видеть, что работать не стоит на месте, нужно часто

апдетить на тестовых хостинг

Пишите только тех кто сможет выполнять работу качественно и в срок, тз предоставлю при

личной переписке в скайпе

Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)